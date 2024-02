Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi, lei lo consolò dopo la separazione da Michelle Hunziker: nel 2022 le voci su una presunta relazione

Il gossip impazza. Neanche il tempo di far uscire Fedez di casa, che si parla già di un nuovo fidanzato di Chiara Ferragni. Il nome non è mai uscito ufficialmente, ma sul web (e non solo) qualcuno ha già ipotizzato chi possa essere. Seguendo gli indizi lanciati da Davide Maggio, blogger esperto in gossip, si è arrivati infatti a individuare Tomaso Trussardi, 40 anni, ceo della nota casa di moda e soprattutto ex marito di una famosa showgirl, come nuova fiamma di Chiara. Ma perché si parla di lui?