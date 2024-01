Ferragni, i rischi dei figli esposti sui social quali sono. Gli esperti: «Pericolo crisi del rapporto, possono provare vergogna»

Esposti sui social. I figli Chiara Ferragni non sono stati risparmiati dagli insulti ora come in passato. L'odio contro l'influencer è esploso dopo lo scandalo pandoro, e non accenna a fermarsi. Il primo provvedimento dell'imprenditrice digitale è stato quello di bloccare i commenti sul suo profilo. Troppi, infatti, gli attacchi personali. Ma anche, purtroppo, a chi non c'entrava niente: come i bambini, Leone e Vittoria. I due, infatti, sono spesso protagonisti dei video della moglie di Fedez. Non tutti i followers, però, sono d'accordo con questa esposizione mediatica. «Questi poveri bimbi li mette sempre in mostra per acchiappare soldi», scrive un utente. C'è chi mette in guardia da riprendere e mostrare i propri figli. Abbiamo sentito il parere della Dott.ssa Giovanna Perricone (già presidente della Società Italiana di Psicologia Pediatrica e garante per l'infanzia e l'adolescenza del Comune di Palermo) e del Dott. Cristian Pagliariccio (psicologo dell'educazione inserito nella Rete professionale di Psicologia scolastica dell' Ordine degli psicologi del Lazio).