Ferragni-Fedez, il murale sfottò comparso a Padova: «Attenzione pickpocket», cosa significa il disegno di Evyrein

Evyrein colpisce ancora. Lo street artist originario di Schio che negli ultimi tempi ha fatto parlare di sé per i suoi murales ne ha realizzato un altro a Padova. Unisce in una sola opera il noto ritornello “Attenzione pickpocket" (borseggiatori in italiano) con l’inchiesta su Chiara Ferragni e la Balocco. Su un muro del quartiere Arcella di Padova è apparso oggi un murales con protagonisti Chiara Ferragni, con in mano un panettone, e il marito Fedez accanto. Il poster a grandezza naturale è incollato su un muro di una casa

in via Pirano 3bis.