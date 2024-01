Chiara Ferragni e Fedez, è crisi? Lei sarebbe furiosa per le storie di lui contro i giornalisti. «In casa c'è una grossa frizione»

La crisi commerciale per il brand di Chiara Ferragni è grande, ma quella familiare potrebbe diventarlo ancora di più. L'aria in casa Ferragnez pare infatti molto burrascosa. Dopo il caso del pandoro Balocco per cui la Ferragni è indagata per truffa, le strategie utilizzate dalla coppia sono infatti molti diverse. Lei è riapparsa sui social con aria candida condividendo foto di figli, senza mai più accennare alla bufera che l'ha coinvolta. Lui, invece, che se ne va in giro solo soletto a spasso con il suo cane Paloma, ha deciso di reagire ma i suoi interventi - non proprio pacati sui social - non sono piaciuti nè a Chiara, nè al team di esperti che sta provando a risollevare l'immagine dell'influencer.