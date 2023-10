Capotreno difende ragazza picchiata dal compagno, Vito Carrassi: «Non ci ho pensato su due volte»

Un capotreno di 36 anni è intervenuto per aiutare una ragazza aggredita alla stazione del quartiere Japigia di Bari. Si chiama Vito Carrassi e i fatti sono accaduti giovedì scorso. Lo hanno già ribattezzato "il gigante buono" e il suo gesto ha meritato anche il plauso della premier Giorgia Meloni che lo ha voluto ringraziare sui social: «A Vito, la nostra profonda gratitudine per il coraggio e per non essersi voltato dall’altra parte». Sì, è un gesto di mutuo aiuto normale e lo stesso Carrassi si è stupito che abbia assunto il carattere di straordinarietà. Perchè non è scontato evidentemente intervenire mentr stanno picchiando una persona. Ma vediamo cosa è successo.