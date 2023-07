Caldo record, Caronte verso la fine? Oggi ancora temporali al Nord e temperature record al Sud: poi cambia tutto, ecco le previsioni

Il nubifragio a Milano e in tutto il Nord Italia, il caldo africano e gli incendi al Sud. L'Italia è spaccata a metà da un clima impazzito. Mentre il Settentrione è letteralmente sott'acqua, colpito da temporali, grandine e fortissime raffiche di vento, il Meridione vive le sue giornate bollenti con temperature che ieri hanno toccato (in Sardegna) il record europeo. Cosa ci attende per i prossimi giorni? Ecco le previsioni di 3Bmeteo con le tendenze di questa settimana.