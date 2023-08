Caldo africano in arrivo, con una vista su Ferragosto. Ultimi giorni con un clima mite perché il caldo intenso tornerà a farsi sentire, non subito però. Come riporta 3Bmeteo l'eredita lasciataci dalle fresche correnti settentrionali si è fatta ancora sentire stamattina con minime all'alba piuttosto basse e sotto media al Centro e al Nord. Nell'Astigiano si è scesi anche sotto ai 10°C, 10°C toccati anche nella bassa pianura Padana e nelle valli del Centro. Una minima di -9°c è stata registrata alla stazione meteo del Plateau Rosa a 3488m di altitudine. Nel corso dei prossimi giorni, fino a venerdì non avremo grandi scossoni termici, ci sarà un lieve rialzo con massime e minime che torneranno in media, soltanto nel weekend il caldo inizierà a farsi sentire e domenica 13 agosto sarà una giornata molto calda. Ancor più caldo è previsto per la giornata di Ferragosto. Ma vediamo subito con le consuete mappe che valori avremo.

