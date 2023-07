Calciomercato, Vlahovic tentato dal Chelsea, Scamacca dalla Roma e Pulisic dal Milan: le trattative sull'asse di Londra

Londra chiama e l'Italia, purtroppo, risponde. La capitale inglese, fulcro del calcio Mondiale viste le innumerevoli squadre che giocano lì, è quella che mette maggiormente a rischio la Serie A: trattativa avviate, nomi che spuntano da un giorno all'altro, strategie che vedono protagonisti quei clun che nella metropoli d'Oltremanica hanno radici. Insomma, oltre l'Arabia se vogliamo stringere davvero il cerchio è Londra - e non la Premier League - quella che mette a rischio il sistema del nostro Paese. Sì, è vero che sono in piedi anche delle operazioni che potrebbero interessare in entrata, ma sono al momento quelle in uscita le più importanti.