Sylvester Stallone a Roma, arriva un asino per una scena (e la folla in centro si ferma a scattare foto)

Sylvester Stallone si trova a Roma, dove sta girando alcune scene della seconda stagione della serie "The Family Stallone" in onda su Paramount Pictures. Martedì sera è arrivato un asino per girare una scena e la folla in via Sistina si è fermata per scattare foto all'attore.