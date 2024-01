Brenda Lodigiani da Matano, chi è la comica della Gialappa's? Le origini rom, le imitazioni famose (dalla Ferragni ad Annalisa) e la vita privata

Nuovo appuntamento con «La vita in diretta», il programma condotto da Alberto Matano in onda oggi pomeriggio su Rai 1 dalle 17.05. Tra gli ospiti della puntata, anche Brenda Lodigiani. Scopriamo qualcosa in più sulla comica, conosciuta al pubblico (soprattutto) per essere l'imitatrice di Diletta Leotta e Chiara Ferragni.