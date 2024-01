Boeing 737 Max 9, come è fatto l'aereo dell'Alaska Airlines che ha perso il portellone dopo il decollo: è in servizio da due mesi

La Alaska Airlines ha annunciato di avere messo a terra tutti i suoi 65 Boeing 737 Max 9 dopo che uno dei suoi aerei ha compiuto un atterraggio di emergenza a Portland, nell'Oregon, per via dell'incidente in cui parte della fusioliera e un finestrino sono 'esplosì sul volo 1282. Di qui spiega lin una nota il CEO di Alaska Airlines, Ben Minicucci, «la decisione di prendere la misura precauzionale di mettere temporaneamente a terra la nostra flotta di Boeing 737-9», ha dichiarato in una nota il CEO di Alaska Airlines, Ben Minicucci. Lo stesso costruttore ha comunicato che «un team tecnico della Boeing è pronto a supportare le indagini».

Portellone del Boeing 737 Max dell'Alaska Airlines si stacca dopo il decollo, l'audio del pilota: «Siamo depressurizzati». I cellulari risucchiati dal vortice d'aria