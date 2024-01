Portellone del Boeing dell'Alaska Airlines si stacca dopo il decollo, l'audio del pilota: «Siamo depressurizzati». I cellulari risucchiati dal vortice d'aria

«Emergenza Alaska 1282, siamo depressurizzati». È il grido d'aiuto lanciato via radio dal pilota dell'Alaska Airlines nei minuti successivi al decollo quando il portellone della zona centrale della cabina dell'aereo è esploso e volato via. Il volo N704AL è partito da Portland alle 17:06 ora locale e ha raggiunto un'altitudine massima di 16.325 piedi. Era diretto in Ontario, in California, ma è stato costretto a fare ritorno allo scalo di Portland per un atterraggio d'emergenza. In seguito a questo incidente la Alaska Airlines ha annunciato di avere messo a terra tutti i suoi 65 Boeing 737-9. In una nota il CEO della compagnia aerea ha ammesso di aver preso «la decisione di prendere la misura precauzionale di mettere temporaneamente a terra la nostra flotta di Boeing 737-9», e ha aggiunto che «un team tecnico della Boeing è pronto a supportare le indagini».

Portellone dell'aereo Alaska Airlines si stacca e vola via dopo il decollo: atterraggio d'emergenza. La compagnia: «Fermiamo tutti i boeing»