Berlusconi, la villa che regalò a Francesca Pascale ora è di una multimilionaria svizzera: ecco chi è la nuova proprietaria

Silvio Berlusconi aveva acquistato Villa Maria a Rogoredo di Casatenovo nel 2015 come pegno d'amore per l'allora fidanzata Francesca Pascale. Silvio la comprò per 2,5 milioni di euro e Francesca "coordinò" lavori di ristrutturazione dal valore di quasi 30 milioni. Poi la storia tra il cavaliere e la Pascale finì, lei si è sposata con la cantante Paola Turci, lui è accompagnato dalla giovane Marta Fascina. E nel 2022 il nido d'amore, come già di sapeva, è stato venduto. Ma quello che è vebuto fuori ora è il nome dell'acquirente.

