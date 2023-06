Berlusconi ricoverato, come sta? Notte tranquilla, accertamenti per la sua «patologia ematologica». Marta Fascina al suo fianco

Berlusconi ricoverato - È di nuovo ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. L'ex premier era stato dimesso dalla struttura lo scorso 19 maggio dopo 45 giorni di ricovero, prima in terapia intensiva e poi in reparto ordinario, per curare una polmonite complicanza di una leucemia mielomonocitica cronica.

Il presidente di Forza Italia hanno spiegato i medici che lo seguono Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri nel bollettino medico diffuso poco dopo il suo arrivo, è stato ricoverato, sempre in un reparto ordinario, per accertamenti programmati in relazione proprio alla sua patologia ematologica.

Rimandato quindi, pare certo, l'incontro in programma domani all'ora di pranzo ad Arcore del leader azzurro con i ministri di Forza Italia. Silvio Berlusconi, che è entrato al San Raffaele autonomamente per sottoporsi ai controlli, per cui resterà anche questa notte in ospedale, ha ricevuto le telefonate del vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nel primo caso, spiegano fonti del partito di via Bellerio, Salvini, in una pausa del processo Open Arms a Palermo, ha mandato al Cavaliere un «saluto affettuoso» e ha fatto con lui un paio di battute sul calcio, nel secondo, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi, Meloni ha chiesto delle sue condizioni di salute e ha parlato con lui dei dossier internazionali in vista della visita della premier in Tunisia. Nel pomeriggio all'ospedale San Raffaele è arrivata in visita al padre Marina Berlusconi, la primogenita presidente di Mediaset e Fininvest, mentre all'ingresso di via Olgettina hanno iniziato ad arrivare giornalisti e tv. Durante i 45 giorni dello scorso ricovero Marina, insieme ai suoi fratelli e all'amico di sempre Fedele Confalonieri, non ha fatto mai mancare la presenza accanto al padre.