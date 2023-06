Si chiarisce il mistero alla base dei tempi lunghi per l’apertura del testamento di Silvio Berlusconi. Non ci sono scogli o intoppi particolari. Tra gli adempimenti preliminari alla pubblicazione delle ultime volontà del Cavaliere, da compiere da parte del notaio Arrigo Roveda, ce n’è uno essenziale e burocratico: secondo quanto ricostruito dal Messaggero.it da fonti dirette, per la pubblicazione è necessario l’estratto dell’atto di morte.

Berlusconi, il testamento: a Marta Fascina la villa di Arcore (e 100 milioni). Barche e opere d'arte a chi andranno? Le 10 cose da sapere