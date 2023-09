Bimba grave dopo aver mangiato formaggio a latte crudo, i rischi e i sintomi da non sottovalutare

Una bambina di 2 anni è ricoverata da più di 2 mesi all'ospedale di Padova in gravi condizioni per aver mangiato un formaggio, prodotto con latte crudo nella malga di Coredo. Non è chiaro se la bimba abbia consumato o anche solo toccato formaggio contaminato. Secondo le direttive sanitarie: il latte crudo e i prodotti caseari a base di latte crudo non devono essere somministrati ai bambini in età inferiore ai 5 anni. Ecco quali sono i principali pericoli.

Bambina di 2 anni mangia formaggio di malga e finisce all'ospedale: è in gravi condizioni da due mesi. Indagato il malgaro