Auguri di Natale 2023, cosa scrivere sul biglietto: le frasi più belle da dedicare ai propri cari (da quelle più originali alle più romantiche)

Ho, ho, ho... È arrivato il momento più magico dell'anno: il Natale. Tra decorazioni e regali è caccia anche al biglietto giusto da scrivere alla persona cara. Così sia che si tratti del proprio partner, sia dei parenti che degli amici per tutti è importante riuscire in poche righe a dimostrare tutto l'affetto che si prova. Così anche nell'era della digitalizzazione, in cui ormai neanche ci si telefona più, ma si comunica soprattutto via chat, a dicembre si ritira fuori dalle scrivanie la penna e il classico biglietto scritto a mano torna in auge. Certo la Gen.Z affiderà probabilmente i propri auguri ai TikTok piu' virali, ma il lettering (tanto in voga) potrebbe conquistarli. Ecco come non essere banali negli auguri di Natale.