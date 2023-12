Rakow-Atalanta: quando e dove vederla, probabili formazioni e classifica del girone

Torna l'Europa League. In occasione dell'ultima partita dei gironi, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini è pronta ad affrontare in Polonia il Rakow, in quella che sarà per i nerazzurri praticamente un'amichevole. Già qualificata e già certa del primo posto, L'Atalanta potrà quindi far riposare i suoi giocatori facendo un ampio turnover. Appuntamento quindi domani, giovedì 14 dicembre, alle 21. Scopriamo ora le formazioni e dove vedere la partita.