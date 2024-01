Assunzioni in Vaticano, ecco le nuove posizioni per lavoro a tempo determinato e indeterminato. Come candidarsi

Assunzioni in Vaticano. Le posizioni sono state annunciate dalla Segreteria per l'Economia della Santa Sede, uno degli enti responsabili della supervisione e vigilanza in ambito amministrativo, economico e finanziario sulle istituzioni curiali, gli uffici e le entità associate alla Santa Sede. Si tratta di opportunità di lavoro a tempo intedeterminato o a tempo determinato di un anno, ma rinnovabile, destinati a diplomati e laureati.