Anticiclone scandinavo porta tempesta di vento, pioggia e neve: ecco dove colpirà, quando e quanto durerà

La lunga fase di maltempo iniziata nella giornata del 22 febbraio ha cumulato sull'Italia in soli dieci giorni la quantità di pioggia che sarebbe dovuta cadere in due mesi. Parliamo di piogge per il Nord fino a 500/600mm e fino a 250/300mm per il Centro e una parte del Sud, soprattutto le regioni peninsulari tirreniche e la Sicilia. Non è ancora finita anzi, una nuova intensa perturbazione collegata alla formazione di una depressione mediterranea raggiungerà le regioni Nordoccidentali e sin dalla notte di domenica porterà piogge intense su diverse regioni. Il minimo si approfondirà sul Golfo del Leone in Francia e resterà leggermente a ovest della Penisola fino a domenica sera. Questo significa un intenso richiamo di correnti umide sciroccali cariche di pioggia per le pianure e di neve per le Alpi.