Angelina Jolie, le foto con il nuovo fidanzato a Milano: chi è il rapper che le ha fatto scordare Brad Pitt

Sono passati quasi sette anni dall'allontamento tra Brad Pitt e Angelina Jolie, la storia d'amore che per anni aveva appassionato la cronaca rosa di Hollywood è finita con un brutto divorzio in tribunale. Da allora l'attrice si è sempre dedicata ai suoi figli, come lei stessa ha confessato. Adesso però qualcosa sembra essere cambiato.