Angelina Jolie torna alla carica e ora fa causa all'FBI. Il motivo? L'attrice chiede di conoscere il motivo per cui l'agenzia federale ha archiviato una denuncia che lei aveva fatto contro l'ex marito Brad Pitt nel 2016 per violenze fisiche e psicologiche senza procedere all'arresto dell'uomo.

Il procedimento ufficialmente è stato aperto in forma anonima a nome della querelante Jane Doe, ma la stampa americana è concorde nell'indicare che ci sia proprio l'attrice dietro la richiesta.