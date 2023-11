Parata di stelle a Las Vegas per il Gran Premio di Formula Uno. Non sono soltanto infatti i piloti a illuminare la notte di motori americani. A far risplendere questo straordinario evento anche l'attore Brad Pitt e il cantante Rod Stewart. Insieme a loro "beccato" dai fotografi anche il noto chef Gordon Ramsay. GP Las Vegas, qualifica: Leclerc in pole, Sainz secondo, ma la FIA nega la prima fila tutta Ferrari