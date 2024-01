Andrea Bossi, ucciso a Cairate: conosceva il killer? Chi era, i monili d'oro rubati ma nessun segno di effrazione: cosa sappiamo

Non ci sono segni di effrazione nell'abitazione di via Mascheroni a Cairate (Varese) dove Andrea Bossi, 26 anni, è stato ucciso nella notte tra venerdì e sabato con almeno un fendente alla gola inferto con un'arma da taglio che l'omicida ha però fatto sparire: il killer in fuga ha portato con sé la lama utilizzata per assassinare il giovane. Di quale arma si tratti con esattezza lo stabilirà l'autopsia fissata per martedì prossimo. La vittima è stata trovata vestita.