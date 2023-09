Dl criminalità giovanile, fino a due anni di carcere se il figlio non va a scuola e via i cellulari ai minori che commettono un reato

Può un minore al di sopra dei 14 anni può essere sottoposto alla procedura di ammonimento da parte del questore? Oggi una bozza del dl di «contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile», sarà all'esame oggi del presidente del Consiglio dei ministri.



Da sottolineare che a questo fine il questore convoca il minore «unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale». Nei confronti di chi «era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto».