Motorini rubati a Roma, caccia alla baby gang: sparite decine di scooter. C'è un gruppo di minori con base a Centocelle

Si allarga l’indagine sulla baby gang di motorini rubati: ancora un inseguimento, ancora una denuncia per ricettazione. La volante della polizia questa volta ha intercettato lo scooter nel quadrante del Prenestino, dopo un lungo inseguimento la corsa è finita all’ingresso di villa Gordiani dove il teppista ha perso il controllo del motorino. Così sono scattati i controlli sul mezzo. Gli agenti hanno accertato che il motorino- Aprilia Scarabeo- era stato appena rubato. Il giovane alla guida è un 16enne romano residente a Centocelle, la stessa zona dove gli investigatori hanno individuato la baby gang ormai specializzata nei furti degli scooter da rivendere al mercato nero o smontare pezzo per pezzo.

LA DENUNCIA

L’inseguimento (dello scorso venerdì) è terminato con un incidente.

Il ragazzo, nel tentativo si sfuggire ai poliziotti, ha imboccato il vialetto di ingresso di villa Gordiani finendo a terra. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza, il 16enne non ha riportato ferite o lesioni. È stato medicato sul posto per alcune contusioni e poi è stato accompagnato negli uffici del distretto Prenestino dove, dopo la denuncia, è stato raggiunto dai genitori. Da quanto ricostruito, quando i poliziotti lo hanno intercettato, in viale della Venezia Giulia, aveva appena rubato lo Scarabeo. «Puntano ai motorini che sono facili da rivendere sul mercato come gli Sh Honda, Scarabeo Aprilia e i Kymco- spiegano gli investigatori- e allo stesso tempo una volta smontanti, i pezzi vengono piazzati in pochissimo tempo. Il gruppo di ragazzi è ben organizzato». Secondo i poliziotti, un gruppo di almeno 20 minorenni, tutti tra i 14 e i 16 anni e residenti a Centocelle. I ragazzi individuati fino a oggi infatti sono tutti residenti nello stesso quadrante, tra viale delle Gardenie e viale Palmiro Togliatti. E sarebbero gli stessi che sabato hanno accerchiato e tentato di rapinare un coetaneo. L’aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio in piazzale delle Gardenie. Con la scusa di chiedere una sigaretta alla vittima, lo hanno aggredito e ferito al volto con il coccio di una bottiglia. L’intento era quello di scippargli la catenina che aveva al collo. Il colpo è sfumato grazie all’intervento di alcuni passanti che hanno messo in fuga la comitiva di ragazzini. Sull’aggressione sono ancora in corso le indagini: «La vittima, uno straniero di 14 anni, ha fornito delle precise indicazioni su cui stiamo eseguendo ulteriori accertamenti- confermano i poliziotti- da quanto emerso, si tratterebbe della stessa banda di teppisti ormai esperta nei furti dei motorini». Le indagini dunque proseguono e si allargano, con gli agenti impegnati a monitorare i quartieri finiti nel mirino della gang.

IL PRECEDENTE

L’allarme era scattato lo scorso gennaio quando dopo un inseguimento, gli agenti delle Volanti hanno fermato un 15enne romano residente al Casilino. Il giovane era stato sorpreso lo scorso gennaio a bordo di uno scooter appena rubato mentre sfrecciava nella zona della stazione Termini verso piazzale dei Cinquecento. Per scappare dall’auto delle Volanti che era in coda, ha azzardato un sorpasso finendo a terra a piazza della Repubblica. L’inizio di un’inchiesta che nei mesi si è allargata arrivando a piazzale delle Gardenie, a Centocelle. Dove gli agenti ad agosto hanno intercettato altri due ragazzi, minori anche loro, mentre tentavano di sfuggire dopo aver messo a segno un furto. Anche in questo caso, i due ragazzini sono stati fermati dopo un breve inseguimento. Quindi sono scattati i controlli sul motorino, risultato rubato. E la denuncia, a carico dei due minori. Sono dieci al momento i minori segnalati e denunciati negli ultimi sei mesi al tribunale dei Minori e che sarebbero collegati alla stessa banda. Hanno tra i 14 e i 17 anni, residenti a Centocelle ma anche giovani del campo rom di via di Salone. Le zone prese di mira dalla baby gang e disegnate dagli investigatori sono Prenestino, Centocelle, Torpignattara, Pigneto e il quadrante della stazione Termini, la zona da cui è scattata l’indagine.