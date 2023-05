Alessandro Cecchi Paone: età, fidanzato, carriera e il ritiro da «L'isola dei famosi». Chi è l'ospite a «Back to school»

Ultima puntata

Va in onda oggi, giovedì 11 maggio 2023 su Italia 1, l'ultima puntata stagionale di «Back to School», il programma televisivo condotto da Federica Panicucci, affiancata da Gianluca Fubelli. Nuovi Vip si sottopongono al temibile esame di quinta elementare. Protagonisti, come sempre, 30 super big della tv, della musica e dello sport, che saranno costretti a rifare l’esame di quinta elementare, quindi a sedersi di nuovo tra i banchi.

A mettersi in gioco, questa settimana troviamo: il giornalista, conduttore televisivo e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone, l'attrice e personaggio televisivo Cecilia Capriotti, l'attrice e personaggio televisivo Maria Monsè, il cantante Riki. Inoltre, come “Rimandati” dalla puntata precedente, i comici e conduttori Gigi e Ross e la showgirl Elena Morali.