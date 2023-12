Ferragni, saltano anche le vacanze di Capodanno? La fuga di follower (-155mila), il silenzio social e gli avvocati: i terribili 13 giorni dopo il caso Balocco

Chiara Ferragni come sta? L'imprenditrice digitale è sparita dai radar social. Dopo l'avvistamento a Parco Sempione con i figli (in cui Chiara disse di stare bene) di lei nessuna traccia, neanche sulle stories Instagram del marito che ha ripreso a postare come se nulla fosse accaduto. La maxi multa dell'Antitrust, le 3 (diventate ora 4 dopo l'ultima aperta dalla procura di Prato) inchieste aperte sul suo conto e i follower che non le credono più. La fine del 2023 è sicuramente il periodo più buio per la Ferry. Il momento in cui lei stessa vede la sua carriera sgretolarsi di fronte ai suoi occhi. Il motivo? Per l'Antitrust ha ingannato le persone facendogli credere che parte dei proventi degli acquisti dei dolciumi sarebbero andati in beneficenza. Da quel 15 dicembre la sua credibilità è in caduta libera. Un grande danno per lei che con l'immagine ci ha costruito un impero.