Adamo Guerra, il finto suicida torna in Italia per divorziare dalla moglie (che non vedeva da 10 anni): l'incontro in tribunale e le lacrime di lei

Un fantasma per 10 anni. Adamo Guerra, il 57enne di Lugo che nel 2013 sparì dalla cittadina del Ravennate - dove risiedono l'ex moglie e le due figlie - per trasferirsi a Patrasso, in Grecia è tornato in Italia. L'uomo, come riportato dal QN-Resto del Carlino, ieri mattina è comparso in Tribunale a Ravenna in occasione della prima udienza di divorzio. Era presente anche la moglie in lacrime. Tutto aggiornato a dicembre. La vicenda ha assunto un forte rilievo mediatico in quanto l'uomo sembrava avesse inscenato un suicidio con tanto di bigliettino di addio: e i familiari lo avrebbero così considerato morto per 10 anni: una vicenda portata agli onori delle cronache da 'Chi l'ha visto?' a cui la ex moglie si era rivolta.