Achille Lauro: «Vengo dalla periferia violenta e da una famiglia complessa, se non avessi scritto canzoni avrei rischiato una brutta fine»

Achille Lauro, vero nome Lauro De Marinis, torna a fare musica, a cantare. A presentare il suo singolo "Stupidi ragazzi". «II pezzo - racconta il cantante nato a Verona al Corriere della Sera - fa una riflessione su esperienze autobiografiche. È una ballad intima che ha una visione dell’amore cinica e personale. Ciò non vuol dire che io non creda nell’amore e non lo idealizzi, ma è difficile, ci vuole molto impegno».