Irama, sold out l'evento speciale all'Arena di Verona e al Forum di Milano: e intanto "Tu no" è disco d'oro

A pochi giorni dalla fine del Festival di Sanremo e dall’apertura delle prevendite del “Live 2024” prodotto e organizzato da Vivo Concerti, prosegue il successo di Irama che conquista il sold out della data evento all’Arena di Verona, mercoledì 15 maggio 2024, e del Forum di Milano, martedì 3 dicembre 2024, che raddoppia, lunedì 2 dicembre 2024. I biglietti della nuova data saranno in vendita online su vivoconcerti.com da martedì 20 febbraio alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 25 febbraio alle ore 14:00.

Irama torna a Sanremo 2024 con il brano Tu no, chi è il cantante? Età, amori, a chi sono dedicate le sue canzoni famose Video

Gli eventi

Il successo di Irama continua anche fronte discografico: dopo essersi imposta subito dopo il Festival tra le canzoni più ascoltate in Italia, entrata anche nella top 10 della classifica Spotify “Top songs debut global”, “Tu no” conquista il disco d’oro e chiude la settimana in top ten FIMI e in quella EarOne dei singoli più trasmessi dalle radio, mentre il video del brano sfiora già i 7 milioni di views. Dopo lo speciale evento dell’Arena di Verona, uno show senza repliche in uno dei contesti più suggestivi per la musica italiana, Irama proseguirà il suo tour sui palchi dei principali festival estivi a Gallipoli (LE) (mercoledì 31 luglio 2024 all’Oversound Music Festival Parco Gondar) a Catania (venerdì 2 agosto 2024 al Wave Summer Music Villa Bellini) a Reggio Calabria (sabato 3 agosto 2024 in Piazza Castello Aragonese) a Olbia (sabato 17 agosto 2024 al Red Valley Festival Olbia Arena) a San Benedetto del Tronto (AP) (domenica 1 settembre 2024 al SAN.

B SOUND Parco Nelson Mandela). In autunno sarà poi la volta dei principali palazzetti della penisola: Firenze (giovedì 21 novembre 2024 al Nelson Mandela Forum) a Roma (sabato 23 novembre 2024 al Palazzo dello Sport) a Milano (lunedì 2 e martedì 3 dicembre 2024 al Forum) e a Torino (venerdì 6 dicembre 2024 all’Inalpi Arena).

Irama si conferma come uno degli artisti di maggior successo nell'attuale panorama musicale italiano. Con le sue hit, ha infatti già collezionato 47 dischi di platino, 5 dischi d'oro con quasi due miliardi di streaming e oltre 900 milioni views per i suoi video. “Tu no” racconta il senso di mancanza e quello della distanza nel significato più ampio del termine, non solo in senso romantico. Una dedica a uno stato d’animo complesso, dalle mille implicazioni e sfaccettature, che ognuno può declinare sulla propria esperienza di vita personale. Il brano anticipa il nuovo album di prossima uscita.