Legge Scelba, la norma che vieta la ricostituzione del partito fascista. Chi era il promotore e le pene previste

Il caso di Acca Larentia​ ha riportato all'attenzione della cronaca la legge Scelba, ovvero la legge 645 del 23 giugno 1952, e quindi modificata nel 1975, emanata con Alcide De Gasperi alla guida del governo in un periodo di forti tensioni. La legge, che prende il nome di Mario Scelba (vedi sotto la biografia) è stata specificatamente denominata come legge attuativa della XII disposizione della Costituzione dal legislatore per cancellare ogni dubbio sulla volontà di approvare una legge speciale contro i partiti di estrema destra.

Mario Scelba e Alcide De Gasperi (archivio Il Messaggero)