Zola di nuovo in ospedale: complicazioni dopo l'operazione ai calcoli biliari

La Sardegna, l'Italia e tutto il mondo del calcio seguono con attenzione le notizie su Gianfranco Zola. Il vice allenatore del Chelsea, il più stretto collaboratore di Maurizio Sarri, è tornato in ospedale a Londra a causa di alcune complicazioni post intervento. L'operazione a cui era stato sottoposto Zola si era resa necessaria per la presenza di calcoli biliari. Dopo l'intervento, che non aveva permesso a Zola di partecipare alla sfida persa contro il Manchester United lunedì sera in FA Cup, sono emersi alcuni problemi che lo hanno costretto a un nuovo ricovero. Zola era atteso in campo per la sfida del Chelsea contro il Malmoe, nel ritorno dei sedicesimi di Europa League.

Ultimo aggiornamento: 17:05

