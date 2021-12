Mamma No vax: «Il problema è la paura». Poi si contagia e muore a 29 anni, lascia tre figli

No vax, anti-mascherine, contro il Covid. Ma alla fine è morta. Una donna del Michigan è deceduta a causa del virus: aveva 29 anni, lascia tre figli. Bridget Jackson, di Port Huron, aveva spesso promosso la sua posizione anti-mascherine e anti-vaccino su Facebook, condividendo meme e post. «Non do priorità alla paura sulla vita», scriveva. Ma alla fine di novembre si è ammalata lei stessa del virus, scrivendo che il Covid «fa schifo» e chiedendo consigli per «esercizi polmonari» che poteva fare per guarire.

Bridget è morta il 21 dicembre, lasciando un compagno e tre figli di età inferiore ai dieci anni.

Mamma No vax morta, chi era

Jackson lavorava in una concessionaria di automobili. «Il più grande amore di Bridget era la sua famiglia, con cui amava fare campeggio e viaggiare, ma il suo mondo ruotava attorno ai suoi figli. Le piaceva leggere», si legge nel necrologio. Mentre la pandemia cresceva, Jackson si era espressa contro le precauzioni e le restrizioni.

«Solo perché non indossiamo una mascherina non significa che manchiamo di cortesia o che non ti rispettiamo», ha scritto su Fb. «Semplicemente crediamo che la tua paura sia il tuo problema».

Ad ottobre, il nonno di Jackson, Bob Jackson, era morto a causa del Covid-19. Circa un mese dopo, è sembrata contrarla lei stessa, chiedendo agli amici di Facebook di «tenermi nelle vostre preghiere». Anche sua sorella, Danielle Race, aveva scritto: «Per favore, tenete mia sorella Bridget Jackson nelle vostre preghiere. È stata in ospedale l'ultimo mese in cui ha combattuto contro il Covid, un paio di giorni fa ha preso una brutta piega ed è in ventilazione al 100%. I suoi polmoni sono rocce solide, non sta andando bene».

Alla fine ha perso la sua battaglia contro la malattia, lasciandosi il fidanzato Eric Maitland, sua figlia Grace Mass e i suoi figli Alexander Mass e James Maitland.