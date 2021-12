Maurizio Bellittieri, ristoratore no vax di Marsala, muore di Covid a 60 anni: in ospedale rifiutava il casco con l'ossigeno

Maurizio Bellittieri, ristoratore no vax di Marsala, è morto all'età di 60 anni per le complicazione conseguenti all'infezione da Covid 19. Titolare dello storico ex Lido Signorino, l'uomo da alcune settimane era ricoverato in terapia intensiva all'ospedale "Paolo Borsellino". Lascia la moglie, una figlia e quattro fratelli.

No vax, rifiutava il casco di ventilazione

Bellitteri si era contagiato circa un mese fa e le sue condizioni sono apparse subito gravi. Vicino alle posizioni no vax, aveva rifiutato di vaccinarsi. Quando il suo stato di salute è peggiorato i medici hanno dovuto convincerlo per sottoporlo al casco di ventilazione per il supporto alla respirazione. A far precipitare la sua situazione anche il fatto che soffrisse di obesità e ipertensione.

Uno dei suoi fratelli, Massimo Bellitteri, anche lui operante nel settore della ristorazione, è stato raggiunto dalla notizia mentre preparava il pranzo di Natale per i poveri alla mensa sociale di Marsala. «Fino all'ultimo - ha dichiarato - ho pregato per lui, ma non è servito». Le condizioni di Maurizio Bellitteri, che aveva contratto il virus circa un mese fa, sono apparse subito gravi in ospedale, dove i medici hanno dovuto anche convincerlo per sottoporlo al casco ventilatore, prima di decidere il ricovero in terapia intensiva. Ad aggravare la sua condizione anche il fatto che soffrisse di obesità e di ipertensione.