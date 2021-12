No vax rifiuta di essere intubato e muore a Trento. Il primario: «Non possiamo costringere chi è contrario»

È arrivato all'ospedale Santa Chiara di Trento in gravi condizioni a causa del Covid, ma rimanendo coerente fino agli ultimi istanti alle proprie convinzioni No vax, ha rifiutato di essere intubato ed è morto poco dopo. L'uomo, che non soffriva di particolari patologie, poteva essere salvato.

No vax muore dopo aver rifiutato l'assistenza respiratoria

In Trentino un no vax è morto in ospedale dopo aver rifiutato di essere attaccato ad un respiratore. Quando l'uomo è stato portato in ospedale in condizioni di insufficienza respiratoria, si apprende dalla Rai di Trento, ha rifiutato l'intubazione. L'uomo aveva 50 anni ed è una delle due vittime del Covid indicate nell'ultimo bollettino diffuso dalla Provincia di Trento. Il paziente era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santa Chiara di Trento e al personale sanitario ha espresso la volontà di non procedere con l'intubazione.

L'uomo, secondo la Rai, non soffriva di altre patologie, al di là di una situazione di sovrappeso, e la terapia con l'ossigeno avrebbe avuto buone possibilità di mantenerlo in vita. Il mancato consenso all'intubazione è stato registrato dal personale sanitario secondo le procedure che prevedono che il paziente sia informato dei rischi delle proprie scelte. «In queste situazioni cerchiamo di convincere le persone ad accettare i trattamenti», ha spiegato alla Rai il primario del reparto Daniele Penzo. «Dal momento in cui un paziente in grado di intendere e di volere, rifiuta il trattamento, dobbiamo attenerci alla sua volontà».

