Donna fa causa al dentista: «Mi ha sfigurato, in una sola visita 20 otturazioni e 8 corone dentali»

Una donna del Minnesota ha fatto causa al suo dentista, sostenendo che l'ha lasciata sfigurata dopo aver eseguito troppe operazioni in una sola visita. Kathleen Wilson sostiene che il dottor Kevin Molldrem ha costruito otto corone dentali, eseguito quattro terapie canalari e 20 otturazioni in cinque ore e mezza nel luglio 2020. Di conseguenza, Wilson rimase dolorante, imbarazzata e sfigurata. Dovette prenotare molti altri appuntamenti con altri dentisti per sistemare il presunto pasticcio di Molldrem, secondo una dichiarazione giurata ottenuta dallo Star Tribune. La donna afferma inoltre che Molldrem avrebbe abusato dell'anestesia e falsificato la sua cartella clinica per evitare responsabilità. Ora chiede almeno 50.000 dollari di risarcimento danni.

Cosa è successo

Il dottor Avrum Goldstein ha riconosciuto che Mollgrem aveva ragione nella sua diagnosi del 7 luglio 2020, cioè che "praticamente ogni dente" nella bocca di Wilson aveva carie, ma il suo trattamento è stato inadeguato. "Katie richiedeva una risposta lenta, ponderata, attenta e misurata alla sua malattia", ha scritto Goldstein in un rapporto del 14 novembre. "Cercare di riempire ogni buco di ogni dente della sua bocca in una sola visita non è solo l'antitesi di quanto indicato, non è umanamente possibile riuscirci in modo efficace o costruttivo".

La perizia

Goldstein ha anche sostenuto che Molldrem - che ha uno studio a Eden Prairie dal 2004 - ha dato a Wilson troppa anestesia mentre eseguiva l'operazione.