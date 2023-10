L’Odontoiatria entra in una nuova era con l’Intelligenza Artificiale

Negli ultimi anni, grazie alle possibilità offerte dalla tecnologia e all’introduzione di innovative strumentazioni, in molti campi si è assistito a una vera e propria rivoluzione. La più recente e rilevante novità è certamente rappresentata dall’Intelligenza Artificiale, che permette alle macchine di apprendere e migliorare continuamente in base all’esperienza e senza che sia necessario un intervento umano costante.

Tra i numerosi settori in cui l’IA viene applicata con successo rientra anche la medicina. L’odontoiatria non fa eccezione e oggi sia il lavoro dei dentisti, sia il modo in cui i pazienti vengono curati, sono in larga parte rivoluzionati.

Approccio innovativo

Di questo approccio innovativo e all’avanguardia si fa importante apripista la Clinica Favero, che opera dal 1979 e che oggi, con le sue otto sedi nel Nord Est (e una a Londra), offre ai suoi pazienti trattamenti specialistici nell’implantologia e nell’estetica dentale oltre a interventi protesici, parodontali, igiene dentale, cure conservative e di endodonzia, cure pedodontiche per pazienti in età scolastica, ad adulti e anziani, anche con importanti patologie.

Grazie alle possibilità offerta dall’IA, presso i centri Favero è possibile formulare diagnosi precoci delle malattie della bocca, dalle carie alle infiammazioni gengivali, fino al cancro del cavo orale. Attraverso l'analisi di immagini, registrazioni e dati raccolti durante le visite dei pazienti, infatti, l'IA identifica eventuali problemi prima che diventino gravi e permettere di intervenire con tempestività.

I Dottori Giacomo e Giovanni Favero dedicano la loro vita professionale occupandosi della salute dentale dei pazienti, lavorando per garantire un sorriso sano e splendente. Sostenitori dell’intelligenza artificiale, in clinica vengono utilizzate tecniche all’avanguardia per supportare la diagnosi, la pianificazione dei trattamenti e l’analisi dei dati, migliorando l’efficienza delle prestazioni. La professionalità dei Dottori Favero si distingue nel panorama dell'Odontoiatria italiana ed internazionale per la serietà, l’efficienza e la completezza dei servizi mirati e personalizzati offerti.

L’IA al supporto del dentista

L’Intelligenza Artificiale, infatti, supporta i dentisti anche durante le procedure chirurgiche, come l'estrazione dei denti del giudizio o l'inserimento di innesti ossei, permettendo di pianificare procedure migliori grazie alla sua capacità di elaborare grandi quantità di dati in poco tempo. Il che si traduce in un intervento più preciso in strumentazioni meglio calibrate per correggere disturbi ortodontici, malocclusioni, identificando anche la posizione ottimale per l’inserimento di impianti dentali.

Ma i vantaggi dell’impiego dell’IA in odontoiatria si vedono anche nella capacità di migliorare la comunicazione tra dentista e paziente, così da permettere di creare modelli personalizzati per ogni caso, valutando al meglio le opzioni di trattamento e arrivando anche a consigliare la dieta più adatta per mantenere in salute la bocca.

Questo approccio consente di adattare le terapie alle esigenze specifiche di ciascun paziente, migliorando l'efficacia e i risultati finali, anche attraverso simulazioni di fine trattamento, previsione del rischio e valutazione dell’efficacia delle operazioni partendo dallo storico del paziente per calcolare tempi, modi e soluzioni, così da prendere decisioni maggiormente consapevoli del quadro clinico specifico e migliorare l'efficacia a lungo termine dei trattamenti.

Robotica e automazione

L’impiego di robotica e automazione è certamente una delle applicazioni dell’IA in odontoiatria che permette di raggiungere progressi maggiormente significativi. Grazie ai robot chirurgici, interventi complessi come l’inserimento di impianti dentali, l'estrazione dei denti del giudizio e la chirurgia ricostruttiva diventano più precisi, vanno a operare in spazi ristretti e, attraverso la cosiddetta navigazione assistita, forniscono ai chirurghi una guida in real time durante l’intervento.

Con macchine CNC (Computer Numerical Control) e stampanti 3D dentali, l’automazione sta rivoluzionando anche il Laboratorio Odontotecnico, cambiando il modo in cui i manufatti odontotecnici vengono realizzati, per una produzione di protesi dentali e altri dispositivi personalizzati che si fa più rapida, precisa e personalizzabile. Un laboratorio automatizzato infatti è più efficiente, garantisce maggiore qualità e, grazie all’IA, apprende in modo automatico dai dati del paziente. Oltre a intrattenere durante il trattamento, aspetto non da poco quando si ha a che fare con pazienti in età pediatrica.

Il viaggio verso il futuro è già iniziato

Nonostante tutti questi grandi risultati già raggiunti, ci sono ancora alcune sfide che devono essere affrontate per ottimizzare il dialogo tra Intelligenza Artificiale e pratica odontoiatrica. In particolare, la necessità di una raccolta di dati completa e accurata, la garanzia della sicurezza dei dati dei pazienti e l'integrazione efficace dell'IA con il flusso di lavoro clinico. Un’ulteriore spinta arriverà dall’impiego di tecnologie emergenti quali realtà aumentata e intelligenza aumentata. Insomma, la professione odontoiatrica è in costante aggiornamento e nei centri Favero il viaggio verso il futuro è già iniziato.

