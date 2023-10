Dona un rene al nipote malato, ma per la visita di controllo deve aspettare fino al 2024. La denuncia: «Questo il mio premio»

Sergio Lotti, un 63enne originario di Ardenno (Valtellina) circa 3 anni fa aveva scelto di donare un rene per suo nipote Marco, imprenditore di 37anni di Bologna con un bimbo piccolo e da tempo malato, ma i controlli successivi - un'ecografia all'addome e un ulteriore esame di accertamento - vengono fissati per settembre 2024. «Questo il premio a chi ha donato un organo. Invece tagli di nastri per strutture come ospedale di comunità che dopo mesi sono ancora chiusi».

La denuncia

«Ai primi di ottobre - lamenta Lotti - ho da sottopormi ai controlli di rito annuali per il rene donato e sono in programma all’Azienda Universitaria Piero Confortini di Verona. Ma alcune visite/analisi avrei dovuto effettuarle qua in provincia di Sondrio, ma i tempi diventano biblici...».

«Per fortuna nella struttura ospedaliera di Verona - aggiunge Lotti - dove mi fecero l'espianto del rene provvederanno loro a tutti gli esami e controlli che devo fare ogni anno come donatore. Ringrazio l'équipe del professor Luigino Boschiero che martedì mattina presto inizierà con tutti i test necessari - sottolinea il 63enne -.Ma restano disattese le prescrizioni dei nostri bravi medici di Medicina generale (la gran parte) per visite e/o analisi con priorità 72 ore. La sanità qui in Valtellina così non funziona».