Viene al mondo in aereo sul volo Dubai-Malpensa: un'ambulanza speciale in pista ad aspettare il neonato

Nella giornata di sabato 30 settembre una donna ha dato alla luce il suo bimbo in aereo, sul volo Dubai-Malpensa, dove è stato accolto dai medici e infermieri neonatologi dell'Asst Sette Laghi, che con l'ambulanza-nursery-terapia intensiva viaggiante lo aspettavano direttamente in pista per prestargli immediatamente le cure necessarie.

Il bimbo sta bene

Dopo l'atterraggio nello scalo lombardo, la mamma e il bambino hanno trascorso la notte all'ospedale «Filippo Del Ponte» di Varese, da dove l'ambilanza-nursery era partita. Il piccolo pesa circa 3 chili ed è nato nel termine previsto; proprio per questo non è ben chiaro come sia possibile che alla donna sia stato permesso salire sull'aereo proprio negli ultimi giorni della gravidanza.

I genitori sono di origini asiatiche e, a quanto si apprende, hanno familiari in Nord Italia. Fortunatamente il parto non ha incontrato complicanze e sia la madre che il bimbo, anche grazie all'assistenza immediata dell''Asst Sette Laghi, stanno entrambi bene.