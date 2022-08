Bambina di 5 anni positiva al Covid ricoverata in terapia intensiva al Bambino Gesù con una grave disfunzione multiorgano

Sono ore di apprensione per una bambina calabrese di 5 anni, positiva al Covid, ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Bambino Gesù con una disfunzione multiorgano grave. La bimba, originaria del Vibonese, è arrivata a Roma ieri con un volo speciale dell'Aeronautica militare disposto dalla prefettura di Cosenza.

La bambina soffre di una insufficienza epatica. Al momento, è impossibile dire se le sue condizioni siano state determinate dall'infezione da Sars-Cov-2.

«Sono in costante aggiornamento sulle condizioni della piccola Covid positiva trasportata dalla Calabria in aereo all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. La piccola è costantemente monitorata dall’equipe sanitarie dell’ospedale pediatrico. Sono scattate le procedure del trasporto sanitario in emergenza, le condizioni della piccola si confermano molto critiche», ha riferito in una nota l'assessore regionale alla Salute Alessio D'Amato.