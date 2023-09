Wegovy, la semaglutide promette una rivoluzione per la cura del diabete e per la perdita di peso

Wegovy. Tutti lo cercano (mutuabile), tutti lo vogliono. E il mercato riflette questo desiderio di semaglutide (il nome della molecola) al punto l'azienda farmaceutica che ha creato questo preparato iniettabile per il diabete, ma anche per la perdita di peso, è diventata letteralmente l'azienda più preziosa d'Europa, scalzando il colosso del lusso francese LVMH (un gruppo a cui appartengono marchi del calibro di Dior, Louis Vuitton, Hennessy e Tiffany). Le azioni del gigante farmaceutico danese Novo Nordisk sono aumentate a dismisura dopo il lancio di Wegovy nel Regno Unito. Farmaco che è diventato popolarissimo (lo prende anche Elon Musk) e ora disponibile con il servizio sanitario nazionale inglese (NHS) e sul mercato privato. Ma cos'è e come funziona Wegovy?