Eris, è in arrivo una nuova ondata Covid? Mascherine, tamponi, vaccini e comportamenti: il vademecum

Il Covid continua a correre, secondo l’ultimo bollettino dell’Istituto superiore di Sanità negli ultimi sette giorni l’aumento dei casi è stato del 44%. Ma se la situazione negli ospedali non desta al momento allarme, a preoccupare è il fatto che il virus si diffonda soprattutto nelle fasce più a rischio, primi fra tutti gli anziani e le persone fragili. La pandemia si è trasformata in endemia, comunque non va sottovalutata ed è necessario mettere in campo tutte le tradizionali contromisure. Mascherine, tamponi, vaccini e regole di comportamento: ecco le indicazioni degli esperti per affrontare il ritorno del virus.

