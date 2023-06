Tumore, arrivano i vaccini a mRna: pronti entro il 2030. Ecco come funzionano

I primi vaccini terapeutici a mRna per contrastare l'avanzata dei tumori potrebbero essere pronti già nel 2030: lo dicono all'ANSA Özlem Türeci e Ugur Sahin, ai quali si devono i vaccini utilizzati contro la pandemia di Covid-19 e che sono anche co-fondatori dell'azienda biofarmaceutica BioNTech. I due pionieri di questa tipologia di vaccino, che stanno lavorando anche su malaria e tubercolosi, sono oggi a Roma per la consegna del premio internazionale Feltrinelli 2023 per la Medicina, assegnato dall'Accademia Nazionale dei Lincei. «Se le sperimentazioni ora in corso daranno esito positivo e confermeranno l'efficacia dei vaccini a mRna anche per il cancro - aggiungono i due ricercatori - allora i primi trattamenti potrebbero arrivare tra 2030 e 2040».

