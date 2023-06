La dieta chetogenica aumenta il rischio di tumori? La risposta è più complessa di quanto sembri. Perché se da un lato è stato dimostrato come riduca l'insorgenza del cancro, dall'altro è risultato (in un ultimo studio) come aumenti la presenza di una malattia legata alle neoplasie. In particolare potrebbe accelerare il manifestarsi della cachessia, grave patologia che si ritiene causi (secondo The Conversation) il 30% di tutti i decessi correlati al cancro.

