Tumore pancreas, scoperto farmaco che riduce mortalità. «Efficacia dimostrata negli studi». Ecco cosa è e come funziona

Un nuovo farmaco contro il tumore del pancreas metastatico, che utilizza la nanotecnologia per raggiungere il bersaglio, è stato autorizzato al rimborso dall'Agenzia Italiana del farmaco (Aifa). È il primo farmaco per un «trattamento di seconda linea per il tumore del pancreas» e con vantaggi significativi in termini di sopravvivenza e di qualità di vita. È noto con la sigla Nal-IRI (irinotecano liposomiale pegilato) e si somministra in associazione con una terapia a base di 5-FU/LV (5-fluorouracile e leucovorin). La sua efficacia è stata dimostrata dallo studio registrativo di fase III Napoli-1, che ha documentato «un miglioramento statisticamente significativo della sopravvivenza mediana da 4,2 a 6,1 mesi rispetto al solo 5-FU/LV, con una riduzione del rischio di morte del 33%».