Scarlattina, epidemia in Inghilterra e allarme in Italia: i sintomi, come si trasmette, incubazione e come curarla

Scarlattina, epidemia in Inghilterra. Ma sale l'allarme anche in Italia. In Gran Bretagna è stato registrato un +70% casi in un mese. «Durante la settimana terminata il 15 ottobre sono stati segnalati circa 225 casi, rispetto ai 133 della settimana terminata il 10 settembre», riporta 'The Sun'. Va detto che durante la stessa settimana di ottobre del 2022 sono state segnalate 528 infezioni. Il Sud-Est del paese è più colpito: 38 test positivi in Hampshire e West Sussex; segue Londra, dove sono stati segnalati 36 test positivi, soprattutto nelle città periferiche come Havering e Richmond. Secondo Theresa Lamagni, epidemiologa dell'Ukhsa, «i casi di scarlattina sono attualmente in linea con quanto vedremmo normalmente in questo periodo dell'anno e molto inferiori a quanto osservato lo scorso dicembre». Un allarme che non sembra però circoscritto solo nel Regno Unito. «Un fenomeno che non è altro che quello che abbiamo visto e che stiamo vedendo anche in Italia - dice all'Adnkronos Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova - cioè un aumento delle infezioni da streptococco che vengono trasmesse da un bambino all'altro e poi agli adulti, ai nonni, ai genitori, agli zii, quindi certamente c'è anche da noi il problema».