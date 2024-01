Gigi Riva e il "piccolo" infarto in casa: cos'è, sintomi (nascosti) e quando è necessario l'intervento. Il cardiologo: «Può essere fatale»

Un piccolo infarto in casa, poi la corsa verso l'ospedale con i figli. «Avrei voluto salvarlo», ha rivelato il cardiologo Marco Corda. Quando è arrivato all'ospedale di Cagliari aveva un infarto in corso. Non ne aveva mai avuti altri, ma la situazione delle coronarie era molto complicata. Ma cos'è il piccolo infarto e come si può prevenire? È necessario l'intervento? Il parere delcardiologo Furio Colivicchi, presidente dell'Anmco (Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri).

Gigi Riva come è morto: l'infarto, la corsa all'ospedale insieme ai figli, il ricovero e il malore. Le ultime ore