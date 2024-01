Gigi Riva come è morto: l'infarto, la corsa all'ospedale insieme ai figli, il ricovero e il malore. Le ultime ore

Gigi Riva è morto. Come? Prima l'infarto, poi la corsa all'ospedale insieme ai figli e il ricovero. Dove? Nel reparto di Cardiologia del Brotzu di Cagliari, il luogo in cui ha avuto il malore fatale, alle 19.39 di oggi 22 gennaio 2023. Tutto è nato il giorno precedente con un problema improvviso in casa. Non sembrava niente di grave, ma Cagliari e la Sardegna erano in ansia per le condizioni di Gigi Riva, capocannoniere della Nazionale e numero 11 dello storico scudetto del Cagliari del 1970.

Gigi Riva, l'ospedale di Cagliari in cui è ricoverato