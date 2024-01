Gigi Riva, l’ultimo rifiuto all’intervento che avrebbe potuto salvargli la vita. Il chirurgo: «Ha detto che voleva pensarci»

Testardo fino all’ultimo, come la gente di Sardegna che lo aveva adottato, quand’era ancora un ragazzino arrivato da Leggiuno e non ancora “Rombo di Tuono”. Gigi Riva ha detto no per l’ennesima volta. Stavolta non agli Agnelli che, nel 1973, lo volevano alla Juventus. A 79 anni, appena colpito da un infarto, poi ricoverato nel reparto di cardiochirurgia dell’ospedale Brotzu, ha detto ancora no a un intervento di angioplastica che gli avrebbe potuto allungare la vita. A raccontare questo retroscena è stato il direttore sanitario Raimondo Pinna.

Gigi Riva morto, Zoff: «Perdo un grande amico». Sacchi: «​Il più grande attaccante italiano della storia»